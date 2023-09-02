وزارة الدفاع الروسية: تدمير زورق أوكراني حاول مهاجمة جسر القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت مبكر اليوم السبت 2\9\2023 إن قواتها دمرت زورقا أوكرانيا غير مأهول كان يستخدم في محاولة لمهاجمة الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي.

وتعرض الجسر، الذي اكتمل بناؤه في عام 2018، بعد أربع سنوات من احتلال روسيا وضمها لشبه الجزيرة من أوكرانيا، لهجوم متكرر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 18 شهرا.

وقالت الوزارة على تطبيق تيليغرام “في الأول من سبتمبر، حوالي الساعة 11.15 مساء، قام النظام الأوكراني بمحاولة لشن هجوم إرهابي بقارب غير مأهول”.

وأضافت أنه تم “رصد القارب وتدميره في الوقت المناسب قبالة ساحل البحر الأسود”.

ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الأوكرانيين، الذين عادة ما يقولون القليل أو لا يتحدثون على الإطلاق عن الهجمات على أهداف روسية، لكنهم يقولون إن تدمير البنية التحتية الروسية أمر حيوي للمجهود الحربي في البلاد.

وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجوم في يوليو\تموز على الجسر نفذته ما وصفت بأنها طائرة بحرية مسيرة. وتوفي شخصان في هذا الهجوم.

وتعرض الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا عبر مضيق كيرتش لأضرار بالغة في أكتوبر\تشرين الأول 2022 في انفجار قال مسؤولون روس إنه ناجم عن شاحنة انفجرت أثناء عبور الجسر.