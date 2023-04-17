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وزارة الدفاع الروسية: فاغنر استولت على منطقتين في وسط وشمال غرب باخموت

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 17 - أبريل - 2023 4:41 مساءً
مدينة باخموت الأوكرانية

مدينة باخموت الأوكرانية

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قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة استولت على منطقتين في وسط وشمال غرب مدينة باخموت الأوكرانية التي تشهد معارك محتدمة.

وفي آخر المستجدات قالت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية الاثنين إن مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود معرضة للتوقف، وذلك بعدما منعت روسيا مرة أخرى عمليات تفتيش السفن في المياه التركية بموجب الاتفاق.

وتتيح المبادرة التصدير الآمن للحبوب من بعض الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزارة على فيسبوك “للمرة الثانية في تسعة أشهر من سريان مبادرة الحبوب، لم توضع خطة تفتيش ولم يتم تفتيش أي سفينة. وهذا يهدد عمل مبادرة تصدير الحبوب”.

    المصدر :
  • رويترز

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