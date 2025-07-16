وزارة الدفاع السورية تعلن بدء انسحاب وحدات الجيش من محافظة السويداء

بدأ الجيش السوري ليل الأربعاء-الخميس الانسحاب من محافظة السويداء، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، بعد ساعات على إعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في المدينة التي تشهد أعمال عنف.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع السورية: “بدء انسحاب قوات الجيش العربي السوري من مدينة السويداء تطبيقاً لبنود الاتفاق المبرم، وبعد الانتهاء من تمشيط المدينة من المجموعات الخارجة عن القانون”، من دون أي ذكر لانسحاب قوات حكومية أخرى منتشرة في المدينة.

وفي هذا السياق، أشارت “العربية” إلى “انسحابات متتالية لأرتال الجيش السوري من السويداء” تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع وجهاء المحافظة.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن اشتباكات جديدة اندلعت في السويداء، رغم التوصل لوقف لإطلاق النار.

وكانت السلطات السورية قد توصلت مع فصائل درزية في السويداء إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، بعد اشتباكات استمرت أياماً أوقعت عدداً من القتلى.

وأعلنت وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يضم 14 بنداً، ينص أبرزها على إيقاف كل العمليات العسكرية بشكل فوري وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ دروز للإشراف على عملية التنفيذ.

وسرعان ما أيّد شيخ العقل يوسف جربوع، وهو واحد من ثلاث مرجعيات درزية بارزة في السويداء، الاتفاق. لكن الشيخ البارز الآخر حكمت الهجري أعلن في بيان “ضرورة الاستمرار في الدفاع المشروع واستمرار القتال”، حسب تعبيره.

ولا ينضوي الدروز، الذين نأوا بأنفسهم إجمالاً عن النزاع السوري منذ اندلاعه عام 2011، تحت مرجعية موحدة. ويقدّر تعداد الدروز في سوريا بنحو 700 ألف يعيش معظمهم في جنوب البلاد في محافظة السويداء خصوصاً.

واندلعت الاشتباكات، الأحد، في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بين مسلحين دروز وآخرين من البدو. ومع احتدام المواجهات، أعلنت القوات الحكومية الاثنين تدخّلها في المحافظة لفضّ الاشتباكات.

وقبل وقف إطلاق النار، الأربعاء، أعلنت السلطات الثلاثاء وقفاً لإطلاق النار في مدينة السويداء، لكن الاشتباكات تواصلت رغم ذلك.

وبينما شهدت مدينة السويداء، الأربعاء، اشتباكات متقطعة، شنّت إسرائيل التي دخلت على خطّ المواجهة سلسلة غارات قرب في دمشق. وأعلنت ضرب أهداف عسكرية في جنوب سوريا.