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وزارة الدفاع: روسيا تسقط طائرتين مسيرتين فوق كورسك وبريانسك

منذ دقيقتين
علم روسيا

علم روسيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين الأحد في منطقتين على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق تيليغرام أن القوات أسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك في غرب روسيا وأسقطت الطائرة الأخرى في منطقة كورسك الواقعة إلى الجنوب منها مباشرة.

هذ وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف على تطبيق تيليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي روسي على مشارف المدينة في وقت مبكر اليوم الأحد 27\8\2023.

وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية عند الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

    المصدر :
  • رويترز

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