الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
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وزارة الدفاع: روسيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية ثانية فوق البحر الأسود

منذ 9 دقائق
طائرات روسية في البحر الأسود

طائرات روسية في البحر الأسود

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع القول إن القوات الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية ثانية فوق البحر الأسود اليوم الثلاثاء 29\8\2023.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق إن طائرة للجيش الروسي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكانت الوزارة قد أعلنت في صباح الثلاثاء 29\8\2023 أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية فوق منطقتي تولا وبيلغورود، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وقالت الوزارة في بيان عبر تطبيق “تليغرام” إن الدفاعات الجوية “دمّرت” طائرتين مسيّرتين فوق منطقة تولا جنوب موسكو.

وأضافت في بيان منفصل أن طائرة مسيّرة أخرى “دمرتها قوات الدفاع الجوي” فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا قرابة الساعة 11 مساء بتوقيت موسكو (20:00 غرينتش) الاثنين.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك أضرار أو ضحايا نتيجة لأي من الحادثين.

    المصدر :
  • رويترز

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