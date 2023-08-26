وزارة الدفاع: روسيا دمرت طائرة مسيرة فوق بيلجورود

قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إنها دمرت طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا والتي تتعرض لهجمات متكررة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت 26\8\2023، أفادت روسيا بوقوع هجوم جديد بطائرة مسيرة على موسكو.

هذا وتعرّضت العاصمة الروسيّة إلى هجوم جديد بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث قال رئيس البلدية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من دون طيار فوق منطقة إسترا، مضيفًا أنه “لا توجد إصابات أو أضرار. وخدمات الطوارئ في الموقع”.

إلى ذلك، ذكرت وكالة “تاس” للأنباء أنّ ثلاثة مطارات رئيسية في موسكو علقت رحلاتها.

يأتي ذلك فيما كشف جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية أمس الجمعة 25\8\2023، أنّ أوكرانيا شنت هجومًا بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، في حين أفاد سكان بسقوط ضحايا ووقوع انفجارات.