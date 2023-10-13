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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

منذ 10 دقائق
تظاهرات ضد حركة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة (رويترز)

تظاهرات ضد حركة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية (رويترز)

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال احتجاجات مؤيدة لغزة.

وكانت قد ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تطالب سكان غزة بالتوجه نحو الجنوب، الجمعة، وعلى الرغم من تنديد الأمم المتحدة بدعوة إسرائيل سكان شمال غزة إلى ترك منازلهم والتوجه جنوباً..

أوضح مراسل “العربية” أنه من الصعب على العائلات الفلسطينية قطع ما يقارب 10 كيلومترات إلى الجنوب، مؤكدا أن هناك حالة من القلق بين المدنيين.

إلى ذلك، أكد أن لا وجود لأي سيارات وباصات أو وسائل نقل لكي تساعد في انتقال المواطنين.

فيما شددت منظمة الصحة العالمية على أنه من “المستحيل” إجلاء المرضى من مستشفيات شمال غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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