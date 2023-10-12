وزارة الصحة الفلسطينية: 447 طفلا و248 امرأة لقوا حتفهم في الغارات الإسرائيلية على غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس إن نحو 447 طفلا و248 امرأة من بين 1417 لقوا حتفهم في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما أشارت الوزارة إلى إصابة 6268 شخصا منذ يوم السبت.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس إن عشرة مسعفين فلسطينيين قتلوا في ضربات جوية إسرائيلية في قطاع غزة منذ يوم السبت.

هذا ودخل الصراع العنيف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يومه السادس، وسط حصار مطبق على قطاع غزة، ألمح الجيش الإسرائيلي إلى قتال طويل.

وقال قائد قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، الخميس، “ندرك أن حماس دخلت في حرب طويلة، لمدة شهر على الأقل، ولذلك هي تدير إطلاق النيران بالوتيرة الحالية”.

كما أضاف قائلا “أدركنا منذ البداية أننا ندخل حرباً طويلة واستدعينا عشرات الوحدات، وأجلينا حتى الآن عشرات آلاف السكان من 24 بلدة في غلاف غزة إلى فنادق في أنحاء البلاد”.