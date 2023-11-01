وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 8796 بينهم 3648 طفلاً

قالت وزارة الصحة في غزة الأربعاء إن عدد من قُتلوا في الضربات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول ارتفع إلى 8796 بينهم 3648 طفلا.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء 1\11\2023 قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه “فزع” بسبب العدد الكبير من الضحايا جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في غزة، ودعا الأطراف المتحاربة إلى احترام القواعد الدولية للحرب.

وأضاف في بيان على موقع إكس “بناء على الموقف الواضح لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين، أشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا في أعقاب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين”.