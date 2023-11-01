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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 8796 بينهم 3648 طفلاً

منذ 46 دقيقة
صور من تشيع الشهداء في قطاع غزة

صور من تشيع الشهداء في قطاع غزة

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قالت وزارة الصحة في غزة الأربعاء إن عدد من قُتلوا في الضربات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول ارتفع إلى 8796 بينهم 3648 طفلا.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء 1\11\2023 قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه “فزع” بسبب العدد الكبير من الضحايا جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في غزة، ودعا الأطراف المتحاربة إلى احترام القواعد الدولية للحرب.

وأضاف في بيان على موقع إكس “بناء على الموقف الواضح لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين، أشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا في أعقاب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين”.

    المصدر :
  • رويترز

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