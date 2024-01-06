وزارة الصحة في غزة: استشهاد 22722 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان السبت إن 122 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 256 في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف البيان أنه بذلك ارتفع عدد الشهداء جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول إلى 22722 فلسطينيا فيما أصيب 58166.

وبينما تستمر الحرب على قطاع غزة بين جيش الاحتلال وحركة حماس، تبقى العديد من علامات الإستفهام تسيطر على العدو على خلفية الاسلحة او القدرة الكبيرة لحماس على استكمال الحرب بحيث لم تكن لدى اسرائيل أي معلومة حول صمودها، وسط خسائر جيش الاحتلال الفادحة للمرة الأولى في تاريخها الحافل الحروب.

هذا وقالت صحيفة التلغراف البريطانية إن إسرائيل تحقق في كيفية وصول معدات صينية عالية التقنية إلى حركة حماس بقطاع غزة وسط مخاوف تل أبيب من احتمال “تورط” بكين بشكل مباشر.

ونقلت الصحفية عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قوله إن الجيش عثر على ما وصفها “بالكميات الهائلة” من الأسلحة الصينية في غزة، وإن السؤال المطروح هو هل جاءت هذه الأسلحة مباشرة من الصين إلى حماس؟

وذكر المصدر أن الاكتشاف شكل مفاجأة كبيرة لإسرائيل خصوصا أن العلاقات مع الصين كانت “جيدة جدا” قبل الحرب على غزة.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن الصين غيّرت موقفها تجاه إسرائيل بشكل كبير واتجهت بالكامل الآن نحو موقف معاد للسامية، وفق تعبيره.

وتضمّن أحد المقاطع المصورة التي نشرتها مؤخرا كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استخدام أحد قناصيها بندقية صينية من طراز “إم 99 جيجيانغ”، وهي مضادة للعتاد من عيار 12.7 مليمترا، ويمكن لمقذوفها اختراق المدرعات والدبابات، في حين يبلغ طولها 1.5 متر، وتزن 12 كيلوغراما، ويتسع مخزنها لـ5 طلقات.

وظهر هذا السلاح عدة مرات خلال الأعوام الماضية في تدريبات وعروض عسكرية بقطاع غزة من دون أن تكشف عنها كتائب القسام رسميا أو تعلن استهداف جنود إسرائيليين بها.