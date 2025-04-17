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وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ 10 دقائق
جثامين شهداء في قطاع غزة - رويترز

جثامين شهداء في قطاع غزة - رويترز

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كشفت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى “51 ألفا و65 شهيدا و116 ألفا و505 مصابين” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي الذي تصدره الوزارة بخصوص عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن “حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 51 ألفا 65 شهيدا، و116 ألفا 505 إصابات، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

كما ارتفعت حصيلة القتلى والمصابين منذ استئناف الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي إلى “ألف و691 شهيدا و4 آلاف و464 إصابة”، وفق الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن “40 شهيدا (منهم شهيد واحد انتشال) و73 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

    المصدر :
  • الأناضول

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