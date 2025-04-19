وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 51 ألفا و157 شهيدا و116 ألفا و724 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم بأن “عدد الشهداء والمصابين منذ 18 من مارس/آذار الماضي بلغ 1783 شهيدا و4683 مصابا”.

وأضافت “نُقل إلى مستشفيات قطاع غزة 92 شهيدا و219 مصابا خلال الـ48 ساعة الماضية”، مشيرة إلى أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت إضافة إلى الشهداء والجرحى الفلسطينيين -معظمهم أطفال ونساء- ما يزيد على 11 ألف مفقود.