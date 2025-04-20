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وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ 10 دقائق
شهداء في غزة - رويترز

شهداء في غزة - رويترز

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كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى “51 ألفا و201 شهيد و116 ألفا و869 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن “44 شهيدا و 145 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 الساعة الماضية جراء تواصل الإبادة الإسرائيلية”.

وأوضحت أن حصيلة القتلى والمصابين منذ استئناف إسرائيل إبادتها الجماعية على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي ارتفعت إلى “ألف و827 شهيدا و4 آلاف و828 مصابا”.

وبذلك ارتفعت محصلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 51 ألفا و201 شهيدا، و116 ألفا و869 إصابة، وفق البيان.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات حيث يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

    المصدر :
  • الأناضول

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