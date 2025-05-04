الأحد 6 ذو القعدة 1446 ﻫ - 4 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ 47 دقيقة
شهداء في غزة - رويترز

شهداء في غزة - رويترز

A A A
طباعة المقال

كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبحسب بيان وزارة الصحة في غزة، فقد وصل مستشفيات القطاع 40 شهيدًا، و 125 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وقال البيان “لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وبحسب البيان ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,535 شهيدا و 118,491 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ونابع بيان وزارة الصحة في غزة مؤكدا أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,436 شهيدًا، 6,450 إصابة.

ومنذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها بغزة، بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا ت.غ، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويمثل ذلك أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تنصلت من الدخول في مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

وبينما التزمت حركة “حماس” بكافة بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدخول في المرحلة الثانية منه إرضاءً للمتطرفين في حكومته.

وكان نتنياهو فقط يريد تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان إطلاق أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين بغزة، عوضا عن الدخول في المرحلة الثانية منه، التي كانت تعني إنهاء الحرب تماما والانسحاب الكامل من القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت إضافة إلى الضحايا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما يزيد على 14 ألف مفقود.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

شعار حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)
بعد تصنيف الاستخبارات الألمانية.. هل يُحظَر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف؟
وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافٍ
غزة تحت القصف
المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تعيد تدوير التجويع في غزة تحت غطاء إنساني
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث. رويترز
في توقيت بالغ الحساسية.. وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل لبحث الملف الإيراني

الأكثر قراءة

التدخين
التدخين الالكتروني يُسبب مرضاً خطيراً لا علاج له!
مروحية إسرائيلية - تعبيرية
هل غادر شيخ عقل الدروز السويداء بمروحية إسرائيلية؟
مرضى السرطان- تعبيرية
لقاح ثوري جديد لعلاج السرطان يُحدث تحولاً جذرياً