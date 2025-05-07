الأربعاء 9 ذو القعدة 1446 ﻫ - 7 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ 6 دقائق
شهداء في غزة - رويترز

شهداء في غزة - رويترز

A A A
طباعة المقال

كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر 2023.

وبحسب بيان وزارة الصحة بغزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,653 شهيدا و118,897 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف البيان أن 38 شهيدا و145 مصابا في العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة.

ومنذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها بغزة، بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا ت.غ، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويمثل ذلك أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تنصلت من الدخول في مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

وبينما التزمت حركة “حماس” بكافة بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدخول في المرحلة الثانية منه إرضاءً للمتطرفين في حكومته.

وكان نتنياهو فقط يريد تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان إطلاق أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين بغزة، عوضا عن الدخول في المرحلة الثانية منه، التي كانت تعني إنهاء الحرب تماما والانسحاب الكامل من القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت إضافة إلى الضحايا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما يزيد على 14 ألف مفقود.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين - أرشيفية
غزة تحت القصف
30 معتقلاً بعد احتجاج طلابي ضد بوينغ بجامعة واشنطن
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
غزة تحت القصف
تصعيد جديد.. نتنياهو يربط "النصر في غزة" بتغيير إقليمي شامل
القسام تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال بغزة
غزة تحت القصف
المقاومة تتصاعد في غزة.. القسام تعلن عملية جديدة وتستهدف آلية عسكرية إسرائيلية

الأكثر قراءة

عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
هكذا يموّل حزب الله نفسه.. شبكة معقدة لا تخطر "عالبال"!
بشار الأسد وزوجته
سفير روسي يفجر مفاجأة: هذه الشروط السرية لإقامة الأسد وعائلته في موسكو
وزارة الداخلية اللبنانية
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان