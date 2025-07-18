وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

كشفت وزارة الصحة بقطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى “58 ألفا و667 شهيدا و139 ألفا و974 مصابا” جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي: “وصل مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة نحو 94 شهيدا و367 مصابا” بينهم 24 قتيلا وأكثر من 32 مصابا أثناء انتظارهم المساعدات.

وأشارت إلى أن إجمالي من تطلق عليهم الوزارة “شهداء لقمة العيش” ارتفع إلى 877 قتيلا و5 آلاف و666 مصابا منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

وأوضحت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المباني المدمرة وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وفي السياق، بيّنت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها بالقطاع في 18 مارس/ آذار 2025 ارتفعت إلى “7 آلاف و843 شهيدا و27 ألفا و933 مصابا”.

وبذلك، قالت الوزارة إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى “58 ألفا و667 شهيدا و139 ألفا و974 مصابا”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.