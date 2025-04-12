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وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ 14 دقيقة
شهداء في غزة - رويترز

شهداء في غزة - رويترز

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كشفت وزارة الصحة بقطاع غزة،اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل إلى “50 ألفا و933 شهيدا و116 ألفا و45 مصابا” منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي: “وصل مستشفيات قطاع غزة 21 شهيدا، و64 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبيّنت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 (تاريخ استئناف الإبادة الجماعية على غزة) بلغت ألفا و563 شهيدا، و4 آلاف و4 إصابات”.

وذكرت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت “إلى 50,933 شهيدا و116,045 إصابة”.

وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي جرائم الإبادة بغزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

    المصدر :
  • الأناضول

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