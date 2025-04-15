وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

كشفت وزارة الصحة بقطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و983 شهيدا و116 ألفا و274 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب الوزارة “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 39 شهيدا، بينهم 38 شهيدا جديدا، وشهيد واحد انتشال، إضافة إلى 118 مصابا خلال 24 ساعة الماضية”.

وأفادت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس (آذار) 2025 بلغت 1.613 شهيدا، و4.233 مصابا”.

كما أعلنت الوزارة “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50.983 شهيدا و116.274 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

ولفتت أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي جرائم الإبادة بغزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.