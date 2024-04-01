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وزارة الصحة في غزة: نناشد المجتمع الدولي لحماية المؤسسات الصحية

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2024 12:27 مساءً
مشفى ناصر - غزة

مشفى ناصر - غزة

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ناشدت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، 1 نيسان/أبريل الجاري، كل المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي ببذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر و إعطاء الحماية للمؤسسات الصحية.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاسمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • وكالات

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