السبت 27 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 11 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الصحة في غزة: توقف العمليات في مستشفى الشفاء

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2023 11:13 صباحًا
مشهد من داخل مستشفى الشفاء بعد انقطاع التيار الكهربائي

مشهد من داخل مستشفى الشفاء بعد انقطاع التيار الكهربائي

A A A
طباعة المقال

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، توقفت السبت 11\11\2023 بعد نفاد الوقود تماما.

وأضاف القدرة لرويترز “نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسم الحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد”.

فيما أفاد مراسل العربية أن القوات الإسرائيلية تحاصر مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع من 4 اتجاهات.

كما أكد أن محيط المجمع تعرض خلال الساعات الماضية لقصف متواصل

وأفاد “بانقطاع كافة سبل التواصل مع الباقين داخل المستشفى”، الذي لا يزال يضم آلاف النازحين والمرضى، رغم خروج البعض خلال الساعات الماضية.

بالتزامن أشارت مصادر مطلعة إلى أن القوات الإسرائيلية قريبة جدا من مستشفى الشفاء، وباتت على بعد 3 كيلومترات منه فقط، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

كما لفتت إلى أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر “الشفاء” ومستشفى آخر في غزة من كل الجهات، كذلك أشارت إلى أن آلاف الجنود موجودون في عمق قطاع غزة.

فيما أطلقت منظمة أطباء بلا حدود تحذيرات من تدهور الوضع داخل المستشفى.

وأكدت أنها عاجزة عن الاتصال بأي من موظفيها داخل المجمع الواقع غرب مدينة غزة، والذي يتعرض منذ أمس الجمعة 10\11\2023 لقصف إسرائيلي مكثف.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الاسرائيلي-ارشيفية
غزة تحت النار
من 4 اتجاهات.. جيش الإحتلال يحاصر مستشفى الشفاء
إيلون ماسك
غزة تحت النار
ماسك: إذا قتلت إسرائيل أطفال غزة فستخلق المزيد من حماس
صورة من غزة
غزة تحت النار
جثث الشهداء متكدسة.. مدير مستشفى الشفاء: ساعات تفصلنا عن الموت

الأكثر قراءة

دبابات إسرائيلية
طوفان الأقصى
حرب شوارع والدبابات الإسرائيلية وسط قطاع غزة للمرة الأولى
أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام ودانيال هاغاري
طوفان الأقصى
من أصدق بالإحصائيات "أبو عبيدة" أم "دانيال هاغاري".. خبير عسكري يوضح
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
المخابرات الأميركية تشكك بقدرة إسرائيل.. وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل هامة!