وزارة الصحة في غزة: مقتل ما يزيد عن 27 ألف فلسطيني في الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة: مقتل 27947 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي.

,قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الجمعة إن إجمالي 27947 فلسطينيا قتلوا وأصيب 67459 آخرون في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن نحو 107 فلسطينيين لقوا حتفهم وأصيب 142 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يأتي ذلك في ظل تأكيد الاحتلال عزمه شن هجوما بريا واسعا على مدينة رفح التي تستضيف نحو نصف سكان القطاع عقب نزوح نحو 1.8 مليون نسمة داخليا إثر قصف الاحتلال العشوائي على المناطق السكنية وتعمده تدمير كافة أشكال الحياة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع توجيه الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة للاحتلال الإسرائيلي و”ردها العسكري المبالغ فيه للغاية في غزة”.

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة، يومه الـ126 .