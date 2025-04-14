وزارة الطاقة القبرصية: إكسون موبيل تفشل في اكتشاف الغاز بكميات تجارية قبالة قبرص

إكسون موبيل تفشل في اكتشاف الغاز بكميات تجارية قبالة قبرص

أعلنت وزارة الطاقة القبرصية، اليوم الاثنين، أن عملية حفر استكشافية أجرتها شركة إكسون موبيل قبالة سواحل الجزيرة فشلت في العثور على كميات تجارية من الغاز الطبيعي.

وأضافت الوزارة أن عمليات الحفر اكتملت في بئر إلكترا-1 في القطاع الخامس (بلوك 5) من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وقالت الوزارة “تشير بيانات البئر وأعمال التقييم الأولية إلى وجود غاز طبيعي بكميات غير تجارية”.

وكان مسؤولون في إكسون موبيل قد قيموا في وقت سابق عملية الحفر الاستكشافية بأنها واعدة، وذلك استنادا إلى تقييمات بيانات الزلازل.

وأجرى الحفر تحالف يضم شركة إكسون موبيل في قبرص كمشغل وشركة قطر للطاقة.

ووفقا للتقييم الأولي الذي أجراه المشغل بعد الحفر، حقق بئر إلكترا-1 نتائج مشجعة، مؤكدا وجود نظام هيدروكربوني ومخزونات عالية الجودة.

وذكرت وزارة الطاقة أنه يجري حاليا تقييم البيانات التي جُمعت خلال عمليات الحفر لتحديد الخطط المستقبلية للائتلاف في (بلوك 5).

وستنتقل سفينة الحفر التي نشرها التحالف الآن إلى قطاع آخر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص لإجراء حفر استكشافي في بئر أخرى، هي بيجاسوس-1.