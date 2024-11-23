وزارة صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44176 شهيداً

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة إسرائيلية على منزل في غزة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت إن ما لا يقل عن 44176 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 104473 منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأضافت في بيان أن 120 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

و استشهد 5 فلسطينيين على الأقل وسقط عشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة في غزة، كما استهدف الجيش الاسرائيلي مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال القطاع في الوقت الذي واصل فيه نسف مبان بالقرب من محور نتساريم.

فقد أفادت الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 24 آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بمحيط خيام النازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد أيضا فلسطيني وأصيب آخرون، بينهم أطفال، في قصف على منزل بمنطقة الشيخ ناصر شرقي خان يونس، كما استشهدت فلسطينية وسقط عدد من الجرحى في قصف جوي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

إلى جانب ذلك، أفادت الجزيرة بأن انفجارات وقعت شمال مخيم النصيرات ومنطقة المغرافة وسط قطاع غزة جراء نسف مبان بالقرب من محور نتساريم الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.