وزراء خارجية دول عربية وإسلامية: مستعدون للتعاون مع ترامب على اتفاق السلام في غزة

امرأة فلسطينية أثناء تصاعد الدخان، بينما ينهار مبنى سكني بعد غارة جوية إسرائيلية، في مدينة غزة، 7 سبتمبر 2025. رويترز

رحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر في بيان مشترك، اليوم الاثنين، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأكد الوزراء، بالإضافة إلى نظرائهم من دول عربية وإسلامية أخرى، “استعدادهم للتعاون بشكل إيجابي وبناء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإتمام الاتفاق وضمان تنفيذه، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة”.

وفي ضوء اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الأميريكي لإنهاء حرب غزة، أكدت الأمم المتحدة دعمها لهذه الجهود.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك رداً على سؤال حول خطة ترامب: “نحن نرحب بكل جهود الوساطة، والأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم، بما في ذلك، كما تتوقع، بتوفير المساعدات الإنسانية”.

وأضاف المتحدث: “كما تعلمون، كانت الأمم المتحدة تتابع جميع جهود الوساطة المختلفة التي قام بها مختلف الوسطاء، سواء كنا نتحدث عن هذا الجهد الذي قامت به الولايات المتحدة أو جهود أخرى قامت بها قطر ومصر”.

وينص اقتراح ترامب للسلام، الذي نشره البيت الأبيض الاثنين قبل فترة وجيزة من المؤتمر الصحفي بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أنه إذا وافق الجانبان على هذا الاقتراح، فإن الحرب ستنتهي على الفور.

من جهته عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين عن ترحيبه بالتزام ترامب بإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وقال ماكرون في بيان على موقع “إكس”: “أتوقع من إسرائيل أن تتفاعل بحزم على هذا الأساس. ليس أمام حماس أي خيار سوى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى واتباع هذه الخطة”.

وكان البيت الأبيض قد نشر في وقت سابق الاثنين خطة ترامب لإنهاء القتال في قطاع غزة. وأعلن الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي أن هذه الخطة وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكنها لا تزال تحتاج إلى موافقة حماس.