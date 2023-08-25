وزيرا خارجية أوكرانيا وتركيا يدعوان لإحياء اتفاق البحر الأسود

قال وزيرا خارجية تركيا وأوكرانيا (الجمعة 25-8-2023) إن الحلول الأخرى البديلة عن اتفاق حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية أقل كفاءة.

وانتهى الاتفاق بعد انسحاب روسيا منه في الشهر الماضي.

وتوسطت تركيا والأمم المتحدة العام الماضي في الاتفاق الذي سمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وتحاول أنقرة إقناع موسكو بالعودة إلى الاتفاق.

وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق هذا الشهر فتح “ممر إنساني” في البحر الأسود لإطلاق سفن الشحن المحاصرة في موانئها منذ بدء روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022. ووصلت أولى السفن عبر هذا الممر إلى إسطنبول الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى كييف إن تجديد اتفاق الحبوب إحدى أولويات أنقرة وإنه يجب إدخال روسيا في المعادلة من أجل التوصل لاتفاق فعال.

وأردف “إحياء هذه المبادرة أولوية لتركيا… آمل التوصل لنتيجة ناجحة”، مضيفا أن الحلول البديلة لن تكون فعالة حتى تحل محل الاتفاق.

وأضاف فيدان “كنت أفكر منذ البداية في ضرورة إدخال روسيا في هذه المعادلة”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف تعمل على مسارات بديلة، لكن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود هو الحل الأمثل.

وأضاف كوليبا “سنكون قادرين على توسيع نطاق نقل الحبوب بشكل كبير عبر الممرات البرية لكن حصار البحر الأسود لا بد أن ينتهي”.