وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان الأوضاع في السودان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المباحثات بين الوزيرين جرت مساء اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير البريطاني مع نظيره السعودي.

وأكد الوزيران أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.

واستعرض الجانبان العلاقات المتينة بين المملكتين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما ناقشا أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.