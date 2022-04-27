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وزيرا مالية تركيا والسعودية يبحثان التعاون الاقتصادي بين البلدين

27 - أبريل - 2022
السعودية وتركيا

السعودية وتركيا

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قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي اليوم الأربعاء إنه ناقش سبل تحسين التعاون الاقتصادي مع السعودية خلال اجتماع عبر الإنترنت مع نظيره السعودي محمد الجدعان.

وأضاف نباتي على تويتر أنهما تبادلا أيضا وجهات النظر فيما يتعلق بالتجارة ومجالات الاستثمار.

ويعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إجراء زيارة إلى المملكة العربية السعودية، غداً الخميس، على رأس وفد كبير يضم وزراء ومسؤولين ونواب لدى البرلمان، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2018.

وأكد مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته، الثلاثاء، لوكالة فرانس برس، صحة الأنباء المتداولة حول زيارة أردوغان إلى المملكة، دون الكشف عن تفاصيل.

وسيضم الوفد التركي المرافق للرئيس أردوغان، يضم وزراء أبرزهم العدالة، والتجارة، والدفاع، والثقافة والسياحة، والخزانة والمالية.

كما يضم الوفد رئيس جهاز الاستخبارات، ونواب في البرلمان عن حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة ليومين، وسيتخللها لقاء ثنائي بين أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز، وآخر على مستوى الوفود، ثم اجتماع على مأدبة إفطار.

    المصدر :
  • رويترز

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