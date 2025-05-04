وزيرة ألمانية تتوقع تراجعاً حاداً في طلبات اللجوء خلال 2025

قالت وزيرة الداخلية الألمانية المنتهية ولايتها نانسي فيزر، اليوم الأحد “إن من المتوقع أن يتراجع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد هذا العام”.

وأضافت في تصريحات صحفية “إذا استمر انخفاض الهجرة غير النظامية بنفس المستوى الحاد الذي تمكنا من تحقيقه خلال العامين الماضيين، فقد ينخفض عدد طالبي اللجوء في ألمانيا إلى نحو 100 ألف طلب هذا العام”.

وتشير بيانات مكتب الهجرة الاتحادي إلى أن آخر مرة انخفض فيها عدد طلبات اللجوء إلى أقل من 100 ألف طلب كان في عام 2012.

وفي عام 2024، جرى تسجيل عدد أقل بقليل من 251 ألف طلب، انخفاضا من زهاء 352 ألفا في العام السابق له.

ووعد خليفة فيزر، ألكسندر دوبرينت من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، بتشديد الرقابة على الحدود وزيادة عدد من تُرفض طلباتهم بعد توليه منصبه الأسبوع المقبل.

قال دوبريندت لصحيفة بيلد أم زونتاج “يجب خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين”.

وذكرت الصحيفة أن السلطات سترسل آلاف الموظفين الإضافيين لدعم الشرطة على الحدود، في حين ستكثف مراقبة المناطق الحدودية، بما في ذلك من الجو، ضمن الإجراءات التي يعتزم دوبرينت اتخاذها.

وتعهدت الحكومة الألمانية الجديدة باتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة في محاولة لتقليص الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي استغل الإحباط العام بشأن أمن الحدود.