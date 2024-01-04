وزيرة أوكرانية: انخفاض الصادرات إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو الخميس إن قيمة الصادرات الأوكرانية انخفضت 18.7 في المئة في عام 2023 مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 35.8 مليار دولار وتسجل أدنى مستوياتها في عشر سنوات.

وكتبت على منصة لينكد إن أن الصادرات عبر البحر سجلت زيادة 30.7 في المئة في ديسمبر\كانون الأول مقارنة بشهر نوفمبر\تشرين الثاني.

وأضافت سفيريدنكو “في المجمل، بالنسبة لعام 2023، لدينا ما يقرب من مليون طن إضافي من الصادرات البحرية”.

وتأثرت الصادرات البرية بإغلاق المعابر الحدودية من قبل سائقي الشاحنات البولنديين المحتجين، ما أدى إلى تراجع قدره 18.3 في المئة في ديسمبر

\كانون الأول مقارنة بنوفمبر\تشرين الثاني، عندما بدأت الاحتجاجات.

وأضافت سفيريدينكو أن الانخفاض على أساس سنوي لم يتجاوز 0.7 في المئة.

وأضافت أن أوكرانيا صدرت إجمالا 99.8 مليون طن من البضائع في عام 2023، بزيادة 112 ألف طن عن عام 2022.