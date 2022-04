وزيرة الخارجية البريطانية: روسيا ارتكبت “فظائع مروعة” في أوكرانيا

اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الأحد، روسيا بارتكاب “فظائع مروعة” في أوكرانيا خلال عمليتها العسكرية التي تشنها هناك منذ شهرين.

وأضافت الوزيرة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن “روسيا ارتكبت فظائع مروعة بما في ذلك الهجمات على المدنيين الأبرياء والأطفال في أوديسا وحصار ماريوبول”.

كذلك، أوضح أنه “لن يهدأ لنا بال حتى يفشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتنتصر أوكرانيا”.

We are now entering the 3rd month of Putin’s illegal war on Ukraine.

Russia has perpetrated appalling atrocities including attacks on innocent civilians and children in Odessa and the siege of Mariupol.

We will not rest until Putin fails and Ukraine prevails. 🇬🇧 🇺🇦

— Liz Truss (@trussliz) April 24, 2022