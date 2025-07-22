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وزيرة الزراعة الروسي: روسيا قد تصدّر 53 إلى 55 مليون طن من الحبوب

منذ 53 دقيقة
زراعة الأرز في العراق

زراعة الأرز في العراق

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت القول اليوم الثلاثاء إن صادرات الحبوب الروسية قد تصل إلى ما بين 53 و55 مليون طن في موسم 2025-2026.

وأضافت لوت أن الوزارة أبقت على توقعاتها لمحصول الحبوب عند مستوى لا يقل عن 135 مليون طن، بما في ذلك 88 إلى 90 مليون طن من القمح في عام 2025.

وقال متعاملون ومحللون أمس الاثنين إن أول دفعة من المحصول الروسي الجديد وصلت إلى السوق، حيث أبلغت المناطق المنتجة الكبرى عن نتائج الحصاد المبكرة مع انخفاض متوقع في منطقة روستوف وإنتاج جيد في ستافروبول.

 

 

 

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