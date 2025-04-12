وزيرة المالية البريطانية تتطلع لتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز في مقال بصحيفة (ذي أوبزرفر) من المقرر نشره غدا الأحد إنها تريد تحقيق “علاقة جديدة طموح” مع الاتحاد الأوروبي، في حين لا تزال تتفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وفي مقال منفصل عن عمود ريفز اليوم السبت، قالت الصحيفة إن وزيرة المالية قالت إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون لها أثر “عميق” على بريطانيا والاقتصادات العالمية.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة أن “الصعوبات الماثلة في الطريق ليست وهما”.

وأضافت “حزب العمال حزب أممي. ندرك فوائد التجارة الحرة والعادلة والتعاون. الآن ليس الوقت المناسب لنتجاهل العالم”.

وتعتزم وزيرة المالية الدعوة إلى “نظام اقتصادي وتجاري عالمي أكثر توازنا” في الاجتماع المقبل لصندوق النقد الدولي في وقت لاحق هذا الشهر.

وعاد الاقتصاد البريطاني إلى النمو في فبراير شباط بأسرع وتيرة له في 11 شهرا، متجاوزا توقعات الاقتصاديين وواضعا بريطانيا على أساس أكثر صلابة بقليل وسط استعدادها لأثر الرسوم الجمركية.

وقالت باميلا كوك هاملتون مديرة مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة إن الرسوم الجمركية والتدابير المضادة قد يكون لها تأثير “كارثي” على الدول النامية، إذ إنها أشد وطأة من خفض المساعدات الخارجية.