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وزيرة خارجية إندونيسيا: تم إجلاء 4 من رعايانا من غزة

منذ دقيقتين
علم اندونيسيا

علم اندونيسيا

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قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي الجمعة إنه تم إجلاء أربعة إندونيسيين وزوجة مواطن إندونيسي من غزة أمس الخميس 2\11\2023.

وذكرت في مؤتمر صحفي أن من تم إجلاؤهم وصلوا إلى القاهرة.

وتابعت أن محاولات لا تزال مستمرة لإجلاء ثلاثة آخرين من غزة.

هذا وقالت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إن الجهات المعنية في الدولة تستعد لاستقبال وإجلاء حوالى 7000 مواطن أجنبي من غزة يحملون جنسية أكثر من 60 دولة، فيما تواصل إسرائيل عمليتها العسكرية ضد حماس في غزة.

وأضافت الخارجية المصرية أن الجهات المعنية في الدولة المصرية تقوم بالاستعدادات اللازمة لتسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح.

وبدأ مصابون فلسطينيون وآخرون يحملون جنسيات دول أجنبية عالقين عند معبر رفح في العبور إلى الجانب المصري يوم الأربعاء 1\11\2023.

    المصدر :
  • رويترز

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