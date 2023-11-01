وزيرة خارجية إندونيسيا: نقل المواطنين خارج قطاع غزة لا يمكن أن يتم على الفور

الت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي الأربعاء إن بلادها بدأت في محاولات لإجلاء مواطنيها من قطاع غزة وبعضهم “ربما يخرجون اليوم”.

وأضافت في مؤتمر صحفي إن نقل الإندونيسيين خارج قطاع غزة لا يمكن أن يتم على الفور ويجب أن يكون تدريجيا مشيرة إلى أن السلامة هي الأولوية.

هذا وقال مسؤول غربي الأربعاء إنه تم الاتفاق بين إسرائيل ومصر على قائمة بأسماء الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر أجنبية والذين يمكنهم مغادرة غزة عبر معبر رفح مع إبلاغ السفارات المعنية مسبقا.

هذا وأظهرت لقطات مصورة من المكان توجه العشرات إلى الجانب المصري، فضلا عن خروج عدد من سيارات الإسعاف أيضا.

أتى ذلك، بعدما كشفت هيئة المعابر في غزة السماح لنحو 500 أجنبي بمغادرة القطاع المحاصر، وفق ما أظهرت قوائم بالأسماء نشرتها على حسابها الرسمي في فيسبوك.

وشملت اللوائح أسماء مواطنين من أستراليا والنمسا وبلغاريا وإندونيسيا والأردن وفنلندا وجمهورية التشيك واليابان.