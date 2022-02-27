وزيرة خارجية بريطانيا: “هذه بداية نهاية بوتين”

اعتبرت وزيرة خارجية بريطانيا “ليز تراس” أن الغزو الروسي لأوكرانيا والاعتداء على سيادة اراضيها سيقرّبان موعد “نهاية” الرئيس الروسي فلاديمر بوتين اذ قالت: “قد تكون هذه بداية النهاية لبوتين”، معتبرةً أن على روسيا سحب قواتها من اوكرانيا فورا ان كانت جادة بشأن المفاوضات.

وعلى وقع استمرار تدفق اللاجئين الأوكران والأجانب الى حدود الدول المجاورة، أشارت “تراس” الى سعي بريطانيا الى مساعدة اللاجئين الفارين من أتون الحرب في أوكرانيا.

واذ توقّعت ان المعارك الدائرة لن تنتهي قريبا وأن أمد الحرب سيطول في أوكرانيا، أكدت الوزيرة أن القوات الأوكرانية مستمرة في مقاومة الهجوم الروسي، لافتة الى توجه بريطانيا الى دعم وضع سقف لصادرات روسيا من النفط خلال اجتماع مجموعة السبع .

الرئيس الاوكراني: روسيا ترتكب أعمال ابادة جماعية

من جهته، اشاد الرئيس الاوكراني “فلاديمير زيلنسكي” بتأسيس تحالف دولي ضد روسيا، ودعا الى حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن القوات الروسية تخطط لشن هجمات أعنف على المدن الأوكرانية من خلال استخدام تكتيكات متعمدة لإيذاء الشعب الأوكراني.

واتهم القوات الروسية بارتكام جرائم إبادة بحق الشعب الأوكراني، مشيرا الى انها هاجمت كل شيء حتى سيارات الإسعاف .

القوات الأوكرانية تأسر جنودا روس

من جانب آخر، تستمر المعارك العسكرية في مدينة “خاركيف” التي دخلتها القوات الروسية صباح اليوم وسط معلومات عن استقدام روسيا لراجمات “قاذفة اللهب” وهي السلاح غير النووي الأخطر في العالم.

وتداولت وسائل اعلام مقاطع فيديو، تظهر القوات الأوكرانية تأسر جنديا روسيا تمكنت من القبض عليه خلال الاشتباكات في المدينة. وأفادت قناة العربية بأن عددا من الجنود الروس وقعوا أسرى في أيدي القوات الأوكرانية.