وزيرة خارجية بلجيكا: سندرس الاعتراف بفلسطين عندما يحين الوقت

قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب اليوم الأربعاء 3\4\2024 إن بلجيكا ستدرس الاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة “عندما يحين الوقت” المناسب.

فيما طالبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، بإجراء تحقيق كامل في مقتل موظفي الإغاثة في قطاع غزة، ومن بينهم مواطن كندي، في غارة جوية إسرائيلية.

وقالت على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل إن إسرائيل بحاجة إلى احترام القانون الدولي، وأضافت أن كندا ستتأكد من ذلك.

فيما قالت وزارة الصحة في غزة في بيان ما لا يقل عن 32975 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 75577 آخرون في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن 59 فلسطينيا قتلوا وأصيب 83 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.