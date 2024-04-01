الأثنين 22 رمضان 1445 ﻫ - 1 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير إسرائيلي: النصر الكامل هو عودة الاستيطان بقطاع غزة

منذ 39 دقيقة
وزير تطوير النقب الإسرائيلي تسحاق فاسرلاوف

وزير تطوير النقب الإسرائيلي تسحاق فاسرلاوف

A A A
طباعة المقال

نقلت صحيفة معاريف عن وزير تطوير النقب الإسرائيلي تسحاق فاسرلاوف قوله إنه “يجب دخول رفح وحل كتائب حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”، مشيرا إلى أن النصر الكامل هو عودة الاستيطان بقطاع غزة.

وأضاف فاسرلاوف- من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير– أن الاستيطان في غزة هو العقاب الذي يجب أن ينالوه على ما فعلوه في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأردف قائلا “بدون الاستيطان اليهودي في غزة سيكون جنودنا قد سقطوا سدى”.

وتتشابه تصريحات فاسرلاف المثيرة للجدل مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إذ دعا في وقت سابق إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد نهاية الحرب، معتبراً أن فلسطينيي القطاع يجب “تشجيعهم” على الهجرة إلى دول أخرى.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نظم حزب “القوة اليهودية” مؤتمرا بعنوان “مؤتمر النصر”، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ردا على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وزراء ونواب كنيست (البرلمان)، ونحو 20 وزيرا إسرائيليا، بعضهم من حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وفي أكثر من مناسبة، صرح نتنياهو بأن إعادة الاستيطان في قطاع غزة في الوقت الحالي أمر غير واقعي.

وفي حرب يونيو/حزيران 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة، ثم انسحبت منه وفككت مستوطناتها فيه عام 2005.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى إنهائه دون جدوى، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

محتجون إسرائيليون ينصبون خياما أمام الكنيست مطالبين برحيل نتنياهو
غزة تحت النار
للمطالبة باستقالة نتنياهو.. محتجون إسرائيليون ينصبون خياماً أمام الكنيست
شعار قناة الجزيرة
غزة تحت النار
نتنياهو سيتخذ إجراء لإغلاق الجزيرة.. والكنيست يصوت لحظر وسائل إعلام أجنبية
المستهدف الإيراني محمد رضا زاهدي في الغارة الإسرائيلية.. من يكون؟

الأكثر قراءة

مراقبة الهلال - تعبيرية
بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية في تركيا
عناصر من حزب الله
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يغتال قيادياً كبيراً بكتيبة الرضوان التابعة لحزب الله