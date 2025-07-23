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وزير الإعلام السوري يعلن انطلاق منتدى الاستثمار السوري السعودي في دمشق

منذ 11 دقيقة
حمزة المصطفى

حمزة المصطفى

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أعلن وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى، خلال مؤتمر صحفي عقده في فندق الفورسيزن بدمشق، عن إطلاق منتدى الاستثمار السوري السعودي، واصفًا إياه بأنه الأول من نوعه في “سوريا الجديدة”.

وأكد أن المنتدى يمثل محطة مهمة على طريق الانفتاح الاقتصادي، مشددًا على ضرورة التوقف “باحترام أمام الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه سوريا”.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على تحديث البنية التشريعية بهدف تهيئة بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين من الخارج، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على استقطاب الاستثمارات من أجل التنمية، وليس الربح فقط

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