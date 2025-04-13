وزير الاقتصاد الإسباني: تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية فرصة للحوار

قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو اليوم الأحد إن تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة 90 يوما فرصة للحوار.

وأضاف كويربو خلال مقابلة مع صحفية لابانغوارديا “التعليق الذي أعلنته حكومة الولايات المتحدة هو فرصة للحوار، وباب مفتوح أمام التفاوض، وهذه هي الطريقة التي فهمنا بها الأمر في الاتحاد الأوروبي”.

وفي وقت سابق قال كويربو، الجمعة، إن قرار المفوضية الأوروبية تعليق إجراءاتها الأولية المضادة للرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 90 يوما، كان “القرار المناسب” الذي يسمح بالتوصل إلى حل تفاوضي.

وأضاف وزير الاقتصاد الإسباني – على منصة التواصل الاجتماعي “X”، وفقا لموقع “زون بورس” الإخباري – أن تأجيل الإجراءات المضادة يتماشى مع دعوتنا لإيجاد حل تفاوضي للنزاع التجاري، الباب مفتوح ونحن مستعدون للمضي فيه، وهناك الكثير مما يجب حمايته في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن يجب أن يكون اتفاقًا عادلًا ومتوازنًا، وفقا لصحيفة لابانغورديا الإسبانية.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، أمس، بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعليق الزيادات المقررة في الرسوم الجمركية، معتبرة ذلك “خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالمي”.

وقالت، في بيان، إن “وجود ظروف واضحة ويمكن توقّعها أمر ضروري لاستمرار التجارة وعمل سلاسل التوريد”، وأكدت “التزام الاتحاد الأوروبى بإجراء مفاوضات بناءة مع الولايات المتحدة، مكررة عرض الاتحاد إعفاء ثنائياً من الرسوم على السيارات وغيرها من السلع الصناعية.

وفُرضت على الاتحاد الأوروبى رسوم بنسبة 20%، في إطار رسوم ترامب الجمركية على دول العالم، وتقوم المفوضية بتحضير ردها، علماً بأن الاتحاد أوضح أنه يفضل تجنب رد انتقامي.

وبعد إشعال حرب تجارية عالمية، الأسبوع الماضي، أدت إلى اضطراب الأسواق، أعلن الرئيس الأميركي، أول من أمس، تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً على واردات عشرات الدول والشركاء.

وقالت فون دير لاين “تواصل أوروبا التركيز على تنويع شراكاتها التجارية، والتواصل مع دول تمثل 87% من التجارة العالمية.”