وزير الاقتصاد السوري: نأمل أن يتم رفع العقوبات الأميركية رسميا خلال أشهر

منذ ساعتين
علم اميركا وسوريا

قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار لرويترز اليوم الثلاثاء إن بلاده تأمل أن يتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها رسميا خلال الأشهر المقبلة.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار بإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا بعد اجتماعه مع نظيره السوري أحمد الشرع، لكن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 والذي يفرض تلك العقوبات لا يزال ساريا.

وقال الشعار على هامش مؤتمر في لندن‭ ‬”علينا ممارسة بعض الضغط وحشد بعض التأييد لمواصلة المضي في هذا المسار الذي بدأ في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس بحلول نهاية العام، ونأمل أن يوقعه”.

وتابع “بمجرد حدوث ذلك، نكون قد تحررنا من العقوبات”.

وقال أيضا إن الحكومة تخطط لطرح عملة جديدة، ربما في أوائل العام المقبل.

وأضاف “إننا نتشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية والخبراء، وفي نهاية المطاف، سيحدث ذلك قريبا جدا”.

    المصدر :
  • رويترز

