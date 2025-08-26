الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
وزير البترول المصري: استمرار حفر آبار جديدة بحقل ظهر للغاز

منذ ساعتين
وزير البترول المصري كريم بدوي

قال وزير البترول المصري كريم بدوي اليوم الثلاثاء إن الجهود تتواصل لحفر آبار جديدة بحقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط.

وأوضح أن وضع البئر ظهر-6 على الإنتاج أسهم في إضافة نحو 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

واستأنفت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني أعمال الحفر في الحقل في فبراير شباط بعد تأخر في تنميته بسبب متأخرات مستحقة لشركات أجنبية.

وتراجع إنتاج أكبر حقل مكتشف للغاز في البحر المتوسط ​​إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في أوائل عام 2024، وهو أقل بكثير من ذروته المسجلة في عام 2019.

واكتشفت شركة إيني حقل ظهر عام 2015 وبدأ إنتاج الغاز منه أواخر عام 2017. وتقدر الاحتياطيات به بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتتولى تشغيل الحقل شركة بتروبل، وهي مشروع مشترك بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة.

    المصدر :
  • رويترز

