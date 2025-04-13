وزير التجارة الأمريكي: ترامب يعتزم فرض رسوم منفصلة على الإلكترونيات

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، إن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الإلكترونيات الأخرى المعفاة من الرسوم الجمركية الكبيرة على الواردات من الصين ستواجه رسوما جديدة منفصلة إلى جانب أشباه الموصلات في غضون شهرين.

وتمثل تصريحات لوتنيك في برنامج (ذيس ويك) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي)، وأشار فيها إلى الرسوم القادمة على السلع التكنولوجية المهمة، أحدث تطور في خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

وقلبت الرسوم الجمركية النظام التجاري العالمي رأسا على عقب وأربكت الأسواق المالية منذ أن أعلن ترامب عنها في ما أسماه “يوم التحرير” في الثاني من أبريل نيسان.

وقررت إدارة ترامب مساء يوم الجمعة منح استثناءات من الرسوم الجمركية للهواتف الذكية ومجموعة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وهو ما جلب بعض الراحة لشركات التكنولوجيا، مثل أبل وديل، التي تعتمد على الواردات من الصين.

وأدت مواقف ترامب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية إلى اندلاع حرب تجارية مع الصين وأثارت أعنف التقلبات في وول ستريت منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي بأكثر من 10 بالمئة منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

وقال لوتنيك إن ترامب سيفرض “نوعا خاصا من الرسوم الجمركية المركزة” على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المنتجات الإلكترونية في غضون شهر أو شهرين، إلى جانب رسوم تستهدف قطاعي أشباه الموصلات والأدوية.

وأوضح أن هذه الرسوم الجديدة ستقع خارج نطاق ما يسمى بالرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب، والتي ارتفعت بموجبها الرسوم على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال لوتنيك في المقابلة “إنه (ترامب) يقول إنها معفاة من الرسوم الجمركية المضادة، لكنها مشمولة في الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات، والتي سفرض ربما في غضون شهر أو شهرين”، متوقعا أن تؤدي الرسوم إلى إنتاج تلك المنتجات في الولايات المتحدة.

وأضاف “هذه أشياء تتعلق بالأمن القومي، ويجب أن تُصنع في أمريكا”.

وبدا أن تصريحات لوتنيك تذهب إلى ما هو أبعد من تعليقات أخرى أمس السبت قال فيها مسؤول في البيت الأبيض لوسائل إعلام إن ترامب سيطلق تحقيقا تجاريا جديدا للأمن القومي يتعلق بأشباه الموصلات قريبا قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة أخرى.