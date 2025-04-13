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وزير التجارة الأمريكي: فرض رسوم جمركية منفصلة على الإلكترونيات في الشهر المقبل

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2025 4:56 مساءً
وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك

وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك

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قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اليوم الأحد في مقابلة مع إيه.بي.سي إن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى ستخضع ​​إلى جانب أشباه الموصلات لرسوم جمركية منفصلة قد تفرض في غضون شهر تقريبا.

واستثنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة هذه المنتجات، التي يكثر استيرادها من الصين، من الرسوم الجمركية الكبيرة، مما أتاح متنفسا لشركات التكنولوجيا التي تعتمد على المنتجات المستوردة مثل أبل.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن قرار الإدارة الأمريكية “خطوة صغيرة من الولايات المتحدة لتصحيح ممارستها الخاطئة المتمثلة في فرض رسوم جمركية مضادة من جانب واحد”.

وذكرت الوزارة في بيان “الشخص الذي ربط الجرس على رقبة النمر هو من يستطيع فكه فقط”، وحثت الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة كبيرة في تصحيح ما وصفته بأخطائها وإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل.

وتستثني خطوة ترامب أيضا الإلكترونيات المذكورة من الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 بالمئة على البضائع من معظم البلدان باستثناء الصين، مما يخفف تكاليف استيراد أشباه الموصلات من تايوان وهواتف آيفون من إنتاج شركة أبل في الهند.

    المصدر :
  • رويترز

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