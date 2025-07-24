وزير التجارة الأمريكي: لدى الاتحاد الأوروبي رغبة حقيقية في إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي)، اليوم الخميس “إن لدى الاتحاد الأوروبي رغبة حقيقية في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة”.

وأضاف لوتنيك أنه سيجري أيضا محادثات تجارية في مكتبه اليوم مع ممثلين لكوريا الجنوبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، إن إدارة الرئيس ترامب مهتمة أكثر بجودة الاتفاقات التجارية وليس بتوقيتها، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس لإبرام اتفاق تجاري أو مواجهة رسوم جمركية باهظة. وأضاف في مقابلة مع شبكة CNBC: “لن نتسرع في إبرام الصفقات”.

ونقلت الصحيفة الأميركية، الاثنين، عن أشخاص مطلعين على المحادثات، قولهم، إن مسؤولين أميركيين أبلغوا المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، أنهم يتوقعون أن يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمزيد من التنازلات من الكتلة الأوروبية من أجل التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك فرض رسم جمركي أساسي على معظم السلع الأوروبية قد يتراوح بين 15% أو أكثر.

وأشارت “وول ستريت جورنال”، إلى أن ذلك شكل “مفاجأة غير مرحب بها” بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي كان يسعى للتوصل إلى اتفاق يُبقي الرسوم الجمركية الأساسية عند مستوى 10%، وهو ما كان يُعد “تنازلاً صعباً” بالفعل لبعض الدول الأعضاء الـ27.