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وزير التجارة الأمريكي: واثق من إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2025 8:16 مساءً
وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك

وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك

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قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اليوم الأحد إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أوضح أن الأول من أغسطس آب مهلة صعبة لبدء تطبيق الرسوم الجمركية.

وذكر لوتنيك أنه كان أنهى للتو اتصالا هاتفيا مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين وأن هناك “مجالا واسعا” للاتفاق.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي.إس) “هذان أكبر شريكين تجاريين في العالم، يتحدثان مع بعضهما البعض. سنتوصل إلى اتفاق. أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقا”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في 12 يوليو تموز بفرض رسوم جمركية تبلغ 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءا من أول أغسطس آب، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة والتي لم تفلح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.

وقال لوتنيك إن ذلك موعد نهائي صعب.

وذكر على شبكة (سي.بي.إس) “لا شيء يمنع الدول من التحدث معنا بعد الأول من أغسطس، لكنها ستبدأ في دفع الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس”.

    المصدر :
  • رويترز

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