وزير الخارجية الألماني: محادثات غزة تركز لأول مرة منذ عامين على حل سياسي عملي

قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الاثنين إن المحادثات الرامية لإنهاء حرب غزة تمثل أكثر المحاولات المبشرة منذ اندلاعها قبل عامين. وأضاف الوزير لتلفزيون إيه.آر.دي الألماني العام أن الأمر لا يقتصر هذه المرة على وقف إطلاق النار فحسب، بل يشمل أيضًا البحث في حل سياسي قابل للتطبيق، حيث تتبادل الأطراف الإسرائيلية والعربية والفلسطينية الأفكار حول كيفية إدارة الأوضاع في قطاع غزة.

ووصل أمس الأحد وفد من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى مصر تمهيدًا لمحادثات مع إسرائيل، تأمل الولايات المتحدة أن تؤدي إلى وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.