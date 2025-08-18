الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
وزير الخارجية الألماني يحثّ على زيادة الضغط على روسيا قبل لقاء ترامب وزيلينسكي

منذ ساعتين
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. رويترز

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الاثنين إلى تكثيف الضغوط على روسيا، بما في ذلك عبر تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، لإجبار موسكو على تقديم تنازلات من أجل إرساء “سلام عادل ودائم”.

وجاءت تعليقات فاديفول في طوكيو في وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستضافة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس. يأتي هذا الاجتماع عقب محادثات ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة.

وقال فاديفول في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا “ربما لا يكون من المبالغة القول إن أنظار العالم أجمع تتجه إلى واشنطن”.

وأضاف “الضمانات الأمنية القوية محورية” لأن “أوكرانيا لا بد أن يتسنى لها الدفاع عن نفسها بشكل فعال حتى بعد التوصل لوقف لإطلاق النار واتفاق سلام”.

والتقى ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزعماء أوروبيين آخرين أمس الأحد لدعم زيلينسكي قبل اجتماع البيت الأبيض.

ورحب الزعماء بحديث واشنطن بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لكنهم أكدوا على ضرورة إشراك كييف في أي محادثات تتعلق بأراضيها وحماية ما تبقى منها.

    المصدر :
  • رويترز

