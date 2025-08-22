الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
وزير الخارجية الألماني يحذر إيران من تفويت فرصة الاتفاق النووي

منذ ساعتين
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. رويترز

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الجمعة في أعقاب محادثات مع نظيريه البريطاني والفرنسي ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن أوروبا لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، لكن أضاف أن الوقت يمر بسرعة في المحادثات النووية مع إيران.

كتب يوهان فاديفول في منشور على موقع “الوقت قصير للغاية، وعلى إيران الانخراط بشكل جدي لتجنب تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات. لقد أوضحنا أننا لن نسمح بانتهاء آلية إعادة فرض العقوبات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق ومستدام”.

وأضاف أن الأوروبيين أصدروا تعليمات لمسؤولي السياسية بالاجتماع مع نظرائهم الإيرانيين الأسبوع المقبل.

واقرأ أيضا:

فرنسا تؤكد عقد محادثات أوروبية إيرانية الأسبوع المقبل حول النووي

 

    المصدر :
  • رويترز

