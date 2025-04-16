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وزير الخارجية الأمريكي سيجتمع مع نظيره الفرنسي في باريس غدا

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2025 5:55 مساءً
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

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قال مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيجتمع مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو غدا الخميس أثناء زيارته لباريس حيث سيبحثان الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط والمحادثات النووية الإيرانية.

واستأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي هذا الشهر، وجرت محادثات في عُمان مطلع الأسبوع، ومن المتوقع عقد جولة ثانية في روما بداية الأسبوع المقبل. كما بدأت محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكانت وسائل إعلام فرنسية ذكرت أن مسؤولين أمريكيين سيزورون باريس هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما اليوم الأربعاء إن روبيو ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف سيزوران فرنسا قريبا.

وأضافت بريما أنهما سيناقشان بشكل موسع قضايا الشرق الأوسط مع المسؤولين الفرنسيين، وأن “كل الموضوعات المتعلقة بالشرق الأوسط ستكون مطروحة”.

    المصدر :
  • رويترز

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