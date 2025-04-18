وزير الخارجية الأمريكي: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إن على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة فرض العقوبات على إيران عندما يتضح أنها على وشك تطوير سلاح نووي.

وأضاف روبيو متحدثا من باريس بعد اجتماعه مع قادة أوروبيين “يتعين على الأوروبيين اتخاذ قرار، لأنني أعتقد أنه ينبغي علينا جميعا توقع أنهم على وشك تلقي تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بأن إيران ليست فقط بعيدة عن الالتزام، بل إنها قريبة بشكل خطير من امتلاك سلاح، وأقرب من أي وقت مضى”.

وفي وقت سابق أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليمات لمندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتعاون مع حلفاء واشنطن لإعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران.

بدورها، قالت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنه “يجب أن نتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران”، مشددةً على ضرورة التعاون مع الولايات المتحدة بشأن طهران.

وفي مقابلة صحافية، تطرقت كالاس إلى طبيعة البرنامج النووي الإيراني ودور طهران الإقليمي، كما ردّت على سؤال حول التوترات الأخيرة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قائلةً: “لطالما كنا حلفاء جيدين. كنا دائماً أصدقاء وشركاء، وقد تعاونّا في قضايا مختلفة، بما في ذلك أوكرانيا وغرب آسيا. ونرى اليوم تعاوناً بين دول مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية. وأعتقد أن هذه إحدى اللحظات التي ينبغي علينا فيها العمل كشركاء عبر المحيط الأطلسي”.

وفي سياق متصل، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، مؤخراً في مقابلة مع شبكة “بلومبرغ” بأن العقوبات لم تثبت فعاليتها، حيث تمكنت إيران بوضوح من الالتفاف عليها، مشيراً إلى أن البرنامج النووي الإيراني شهد نمواً ملحوظاً، لا سيما منذ عام 2018.

كما تطرق غروسي إلى تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمستويات مخزون اليورانيوم الإيراني، وذكر أن تقارير المفتشين الدوليين الأخيرة كشفت عن زيادة بنسبة 50% في مخزون اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأردف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مستوى المخزون الحالي يجعل المدة الفاصلة بين إيران وإنتاج كمية من الوقود الكافي لصنع رأس نووي “مجرد أيام معدودة”.